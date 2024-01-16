Житель Приморья сломал руку пенсионерке, пытаясь похитить деньги

Полиция в Артёме задержала 38-летнего местного жителя, которого подозревают в разбойном нападении на 74-летнюю пенсионерку, сообщили в Telegram-канале УМВД России по Приморью.
Женщина возвращалась с покупками на такси с рынка, где её и заприметил подозреваемый. Он увидел, как пенсионерка положила деньги в карман, и последовал за ней. Однако в машине женщина переложила наличные во внутренний карман. Недалеко от её дома на улице Мурманской подозреваемый напал на пенсионерку, обыскал её, но не нашёл деньги и убежал. В медучреждении женщине диагностировали перелом лучезапястной кости левой руки.
Подозреваемый ранее уже привлекался за имущественные преступления. В отделении полиции он признался в содеянном. По уголовному делу о разбое ему грозит до 8 лет заключения. На время следствия мужчину взяли под стражу.