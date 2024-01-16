Жителей Кубани и Крыма предупредили о возможном подтоплении инфраструктуры

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Высокий риск подтопления объектов инфраструктуры, схода оползней и селевых потоков прогнозируется на этой неделе на территории Краснодарского края и Крыма из-за ожидаемых паводков, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГО ЧС).
Как отмечают ученые института, на реках Кубани и Крыма прошли снегодождевые паводки, превысившие уровни воды с отметкой категории неблагоприятного явления до 45 сантиметров.
«В результате большой водности рек и ожидаемых снегодождевых паводков риски подтоплений объектов инфраструктуры, схода оползней и селей малого объема в этих субъектах сохраняются», — говорится в сообщении на сайте института.
По оценке ученых ВНИИ ГО ЧС, в целом гидрологическая обстановка на территории России соответствует сезонным нормам.