Над Воронежем отразили атаку украинских беспилотников

«Над Воронежем дежурными средствами ПВО отражена атака украинских беспилотных летательных аппаратов. По предварительной информации, пострадавших нет. В одном многоквартирном доме ликвидировано возгорание на балконе. Ещё в двух МКД и ряде частных домов выбиты окна. Оперативные службы уже работают на местах», — написал Гусев в своем Telegram-канале.