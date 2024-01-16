Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Над Воронежем отразили атаку украинских беспилотников

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Над Воронежем дежурными средствами ПВО отражена атака украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщил губернатор региона Александр Гусев.
Источник: © РИА Новости

«Над Воронежем дежурными средствами ПВО отражена атака украинских беспилотных летательных аппаратов. По предварительной информации, пострадавших нет. В одном многоквартирном доме ликвидировано возгорание на балконе. Ещё в двух МКД и ряде частных домов выбиты окна. Оперативные службы уже работают на местах», — написал Гусев в своем Telegram-канале.

Он добавил, что после поквартирного обхода будет известно точное число и характеристики повреждённого имущества.

«Всем гражданам окажем помощь в кратчайшие сроки. Ситуацию держу на контроле», — написал Гусев.