Хабаровская студентка пыталась купить у мошенников несуществующего щенка, сообщает «АиФ-Дальинформ».
В полицию обратилась 22-летняя жительница краевой столицы, которая рассказала, что 12 января увидела в интернете объявление о продаже породистых щенков за 15 тысяч рублей. Девушка связалась с продавцом, договорилась о покупке.
Женщина, которая продавала щенков, отправила покупательнице видео, и объяснила, что находится не в Хабаровске, а в Нанайском районе. Она предложила отправить щенка курьерской службой. Потерпевшая согласилась и 14 января вечером перевела 16 тысяч 240 рублей. После этого ни щенка, ни денег девушка не получила.
«Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет», — сообщил врио заместителя начальника полиции по оперативной работе УМВД России по Хабаровску Евгений Шадрин.