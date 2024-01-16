Хабаровская студентка пыталась купить у мошенников несуществующего щенка

Женщина, которая продавала щенков, отправила покупательнице видео, и объяснила, что находится не в Хабаровске, а в Нанайском районе. Она предложила отправить щенка курьерской службой. Потерпевшая согласилась и 14 января вечером перевела 16 тысяч 240 рублей. После этого ни щенка, ни денег девушка не получила.