ВС России начали ковровые бомбардировки позиций ВСУ с БПЛА «Инферно»

«Дрон “Инферно” оснащается девятью слотами для сброса гранат. В ходе выполнения боевой задачи он проходит над украинскими окопами, открывает “бомболюки” и сериями по три сбрасывает гранаты. Получается аналог ковровой бомбардировки в большой авиации. В результате личный состав врага получает потери убитыми и ранеными. Также дрон может эффективно бомбить легкобронированную технику», — сообщил представитель компании.
По его словам, «Рустехнодрон» «передал уже сотни беспилотных бомбардировщиков “Инферно” подразделениям в зоне СВО.
Представитель компании добавил, что дрону нет необходимости зависать над окопами за счет наличия дополнительной направленной вниз прицельной бомбардировочной камеры — аппарат бросает бомбы в движении. Это резко повышает выживаемость беспилотников, в то время как зависший дрон можно сбить из стрелкового оружия.
«Инферно» несет четыре килограмма боевой нагрузки, в которую могут входить гранаты ВОГ-17, ГП-25 и специально изготовленные заводские боеприпасы для сброса с коптеров с осколочными и кумулятивными типами боевых частей. Радиус действия БПЛА составляет пять километров.
Дрон «Инферно» относится к FPV-дронам, компания «Рустехнодрон» на сегодняшний день — единственная в России выпускает FPV-дроны с функцией бомбометания.
FPV-дрон (First-Person View — вид от первого лица) — беспилотник, фронтальная камера которого передает изображение на видеоочки оператора, благодаря чему создается ощущение полета в воздушном пространстве. FPV-беспилотники требуют определенного опыта управления, так как обычно лишены стабилизации и обладают большей скоростью полета по сравнению с другими БПЛА аналогичных типов.