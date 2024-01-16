ВС России начали ковровые бомбардировки позиций ВСУ с БПЛА «Инферно»

Представитель компании добавил, что дрону нет необходимости зависать над окопами за счет наличия дополнительной направленной вниз прицельной бомбардировочной камеры — аппарат бросает бомбы в движении. Это резко повышает выживаемость беспилотников, в то время как зависший дрон можно сбить из стрелкового оружия.