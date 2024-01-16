Свора рвала его на части на глазах у людей: стая собак загрызла мужчину в Хабаровске

Страшная трагедия произошла в Хабаровске утром 16 января. Свора бездомных собак напала на мужчину на глазах у очевидцев. Животные беспощадно рвали человека, не обращая внимания на людей вокруг. Спустя время пострадавшего все же удалось отбить от дворняг, но было слишком поздно.
ЧП произошло около семи утра в районе улицы Айвазовского в Южном микрорайоне города. Очевидцы вызвали пострадавшему скорую, но приехавшие на место врачи оказались бессильны. Псы не подпускали никого к своей жертве.
— Бригада скорой не могла оказать мужчине помощь из-за агрессивных собак. Он скончался по дороге в больницу, — рассказал «КП» — Хабаровск" источник, знакомый с ситуацией.
Пользователи соцсетей выдвигают две теории произошедшего. Одни говорят, что собаки напали на мужчину без причин, другие же придерживаются мнения, что человек сам мог спровоцировать псов. Но пока это все только ничем не подкрепленные догадки. Остается только ждать официальных комментариев от правоохранителей.
«КП — Хабаровск» следит за развитием событий.