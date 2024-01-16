Свора рвала его на части на глазах у людей: стая собак загрызла мужчину в Хабаровске

Пользователи соцсетей выдвигают две теории произошедшего. Одни говорят, что собаки напали на мужчину без причин, другие же придерживаются мнения, что человек сам мог спровоцировать псов. Но пока это все только ничем не подкрепленные догадки. Остается только ждать официальных комментариев от правоохранителей.