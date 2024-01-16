Картой пассажирки активно попользовался таксист из Хабаровска

В полицию обратилась 33-летняя хабаровчанка, которая рассказала, что по пути домой из ночного клуба потеряла карту в машине такси. Однако женщина поняла этого не сразу. Неладное потерпевшая заподозрила, когда с ее карты начались списания денежных средств.
По подозрению в совершении преступления полицейские задержали 19-летнего водителя такси. Сначала он отрицал своей причастности к списанию денег, позже ему показали видеозапись, которая доказывала его вину. После признания вины, мужчина рассказал, что банковскую карту он нашел в салоне автомобиля, после чего заправил машину на АЗС, расплатившись чужой банковской картой.
После этого он отправился в цветочный магазин к своим друзьям, где договорился, что внесет деньги через терминал, а ему отдадут деньги наличными.
Сейчас мужчине светит до шести лет лишения свободы. Ранее таксист к подобным преступлениям не привлекался.