Предлагал подвезти женщин домой, а сам зверски убивал. Самый кровавый маньяк России Михаил Попков покинул Иркутскую область

Михаил Попков, известный на всю страну как ангарский маньяк, покинул Иркутскую область, куда его, дважды приговоренного к пожизненному заключению за более чем 80 убийств, этапировали в декабре 2022 года. Отбывая наказание в Торбеевском централе Мордовии, изувер написал явку с повинной, так как «неожиданно вспомнил», что лишил жизни еще несколько жертв. Расследование по новым уголовным делам длилось практически год. Новый, уже четвертый приговор Попкову вынесли в ноябре 2023 года. Его признали виновным в трех убийствах, совершенных с 1997 по 2003 год. Таким образом, от руки экс-милиционера погибли почти 90 женщин.
О том, что Попков покинул территорию Иркутской области, корреспондентам КП-Иркутск сообщил источник, близко знакомый с ситуацией. Потрошитель продолжит отбывать наказание в Мордовии.
Очищал мир от падших женщин
Историю самого кровавого маньяка России и некоторые детали его преступлений КП-Иркутск рассказывала не раз. 28-летний Михаил Попков состоял на службе в милиции, работал помощником оперативного дежурного ОВД в Ангарске. У него была любимая жена, росла дочь. Никто даже не мог предположить, что Попков вел двойную жизнь: из примерного семьянина и исполнительного сотрудника он превращался в убийцу и потрошителя.
В 1992 году Попков узнал об измене жены, а уже через несколько месяцев совершил первое убийство. Дальше их будут десятки. «Почерк» всех преступлений был одинаков: Попков садился в служебный автомобиль, знакомился с молодыми женщинами, предлагал довезти до дома, а затем провести время вместе, распивая спиртное. Если жертва соглашалась на продолжение вечера, то автоматически подписывала себе смертный приговор: маньяк ее насиловал, а затем убивал. Душегуб считал, якобы таким образом очищает мир от падших женщин. Продавец магазина, школьная учительница, нянечка в детском саду… Их зарезанные, жестоко изуродованные, голые тела находили у дорог, на кладбищах и в лесных массивах вблизи Ангарска, Иркутска, Усолья-Сибирского.
— Она направлялась домой после какого-то праздника. «Голосовала» на улице Розы Люксембург, — писал в одной из последних явок с повинной Попков, признаваясь в убийстве 31-летней няни детского сада. — Приобрел в ларьке алкоголь: вино или пиво, так как за рулем я не употреблял крепкие спиртные напитки, а также что-то из еды в качестве закуски…
Когда женщина оказалась в автомобиле, маньяк увез ее на территорию Ново-Ленинского кладбища. После близости между ними у Попкова возникла неприязнь: после словесной перепалки он вышел из себя, вышвырнул жертву из салона и ударил ножом не менее 40 раз. Труп оставил в неглубокой траншее. Позже его нашли местные жители.
Нередко бывало и так, что после убийства Попков возвращался на места собственных преступлений, но уже в составе оперативно-следственной группы. Несколько лет ему удавалось оставаться незамеченным…
Будут новые признания?
Только в 2002 году дела о без вести пропавших женщинах и найденных трупах удалось объединить и стало очевидно, что в Ангарске действует маньяк. Следователям и криминалистам удалось получить генотип убийцы и обозначить круг подозреваемых.
— Нас интересовали владельцы «Нивы», так как след от протектора этой марки машины был оставлен на месте нескольких убийств. Кроме того, разыскиваемый имел третью группу крови и, скорее всего, был сотрудником правоохранительных органов, поскольку знал некоторые «нюансы», — говорили следователи.
Среди 4 тысяч подозреваемых в списке был и Попков. На тот момент он уже уволился из милиции и занимался перегоном автомобилей. Когда в 2012 году душегуб сдавал слюну на анализ, его поведение вызвало у оперативников подозрение, они решили проследить за ним. Оказалось, что, выйдя из здания, экс-милиционер отправился к адвокату на консультацию, затем через две недели уволился с работы и уехал из города. Маньяка, державшего в страхе весь Ангарск, задержали в поезде под Владивостоком. Бывшего милиционера приговорили к двум пожизненным срокам и заключили в Торбеевский централ в Мордовии, где отбывают наказание опаснейшие преступники со всей страны.
Изувер признавался, что новые расследования для него — это возможность сменить суровые условия нахождения в исправительной колонии на СИЗО, поэтому он периодически «вспоминает» о старых убийствах, чтобы вернуться в Иркутскую область на период следственных действий. Так что не исключено, что в памяти Попкова еще не раз «всплывут» новые подробности совершенных им преступлений.