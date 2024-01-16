Предлагал подвезти женщин домой, а сам зверски убивал. Самый кровавый маньяк России Михаил Попков покинул Иркутскую область

Среди 4 тысяч подозреваемых в списке был и Попков. На тот момент он уже уволился из милиции и занимался перегоном автомобилей. Когда в 2012 году душегуб сдавал слюну на анализ, его поведение вызвало у оперативников подозрение, они решили проследить за ним. Оказалось, что, выйдя из здания, экс-милиционер отправился к адвокату на консультацию, затем через две недели уволился с работы и уехал из города. Маньяка, державшего в страхе весь Ангарск, задержали в поезде под Владивостоком. Бывшего милиционера приговорили к двум пожизненным срокам и заключили в Торбеевский централ в Мордовии, где отбывают наказание опаснейшие преступники со всей страны.