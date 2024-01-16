ВС РФ заняли позиции и взяли в плен боевиков ВСУ на купянском направлении

«Мой боевой путь начинался с пехоты. [Есть] полное понимание того, что такое прилеты, как прятаться, от “птиц” (БПЛА. — Ред.) укрываться. Через год, наверное, уже пошел набор в штурмовые группы, и я попал туда сначала на обучение и потом, соответственно, уже в саму группу штурмовую. Бывают ситуации, когда двое-трое суток находишься в укрытии. У нас было три группы. Заходили с трех направлений, разными дорогами. Одна из групп уже в этот момент находилась непосредственно в тылу противника. Они забрались туда незамеченными и ждали, когда поступит команда. Две группы пошли уже в атаку, в стрелковый бой. Некоторые из солдат противника поняли, что оказались в окружении, и начали сдаваться», — рассказал командир штурмовой группы с позывным Ларек.