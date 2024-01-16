Российский боевой вертолет Ка-52 «Аллигатор» поразил в ЛНР командный пункт ВСУ

«Боевая задача выполнена без происшествий. Очень рады, что вернулись домой. Каждый вылет очень волнителен для нас. Всегда надеемся, что все будет хорошо. Пока все получается!» — рассказал о выполнении боевого вылета начальник поисково-спасательной и парашютно-десантной группы с позывным «Гранатыч», видео разговора приводит военное ведомство.