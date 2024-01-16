Российский боевой вертолет Ка-52 «Аллигатор» поразил в ЛНР командный пункт ВСУ

«Ударная группа армейской авиации Воздушно-космических сил состоящая из ударно-штурмового Ка-52 и вертолета поисково-спасательного обеспечения Ми-8 со специалистами выполнила боевой вылет на направлении Сватово — Кременная в зоне специальной военной операции. В результате выполнения боевой задачи Ка-52 “Аллигатор” применил авиационные средства поражения по командному пункту противника, который был обнаружен разведкой», — говорится в сообщении.
После нанесения удара экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета. По докладам передового авиационного наводчика (ПАН), все указанные цели были успешно поражены.
«Боевая задача выполнена без происшествий. Очень рады, что вернулись домой. Каждый вылет очень волнителен для нас. Всегда надеемся, что все будет хорошо. Пока все получается!» — рассказал о выполнении боевого вылета начальник поисково-спасательной и парашютно-десантной группы с позывным «Гранатыч», видео разговора приводит военное ведомство.