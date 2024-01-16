«Небезопасные сделки»: как приморцы могут лишиться денег через покупки в Интернет

Полиция предупреждает об участившихся случаях мошенничества через покупки на сайтах объявлений. Преступники используют якобы безопасные сделки в сети Интернет, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на официальный тг-канал (18+) МВД России.
Схема тщательно продумана: продавец выставляет товар, а далее появляется «покупатель», который хочет приобрести вещь и для этого просит предоставить полные данные банковской карты продавца.
«Такие запросы должны стать сигналом — возможно с вами общается мошенник», — предупреждают полицейские.
Полицейские напоминают: никогда не делайте и не принимайте предоплаты; всегда требуйте дополнительные фотографии товара с других ракурсов, на разном фоне; не отправляйте данные банковской карты, даже ее номер; не отправляйте фото вашего паспорта; узнавайте о товаре как можно больше: гарантию, кто и сколько пользовался товаром, его характеристики, причины продажи.