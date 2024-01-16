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«Небезопасные сделки»: как приморцы могут лишиться денег через покупки в Интернет

Мошенники все активнее используют фейковые сайты для оплаты.
Источник: Freepik

Полиция предупреждает об участившихся случаях мошенничества через покупки на сайтах объявлений. Преступники используют якобы безопасные сделки в сети Интернет, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на официальный тг-канал (18+) МВД России.

Схема тщательно продумана: продавец выставляет товар, а далее появляется «покупатель», который хочет приобрести вещь и для этого просит предоставить полные данные банковской карты продавца.

«Такие запросы должны стать сигналом — возможно с вами общается мошенник», — предупреждают полицейские.

Иногда злоумышленник предлагает потенциальной жертве перейти по ссылке и заполнить анкету, после чего фигурант сможет оплатить покупку. Однако, нажав ссылку, человек попадает на страницу, похожую на сайт для оплаты. Вводит в пустые поля данные своей карты, и они становятся доступными для мошенников. А далее со счета списываются деньги. При ошибках оплаты в схеме мошенников появляется подставная техподдержка, где сотрудник вновь просит с вас деньги или данные банковской карты.

Полицейские напоминают: никогда не делайте и не принимайте предоплаты; всегда требуйте дополнительные фотографии товара с других ракурсов, на разном фоне; не отправляйте данные банковской карты, даже ее номер; не отправляйте фото вашего паспорта; узнавайте о товаре как можно больше: гарантию, кто и сколько пользовался товаром, его характеристики, причины продажи.