«Небезопасные сделки»: как приморцы могут лишиться денег через покупки в Интернет

Иногда злоумышленник предлагает потенциальной жертве перейти по ссылке и заполнить анкету, после чего фигурант сможет оплатить покупку. Однако, нажав ссылку, человек попадает на страницу, похожую на сайт для оплаты. Вводит в пустые поля данные своей карты, и они становятся доступными для мошенников. А далее со счета списываются деньги. При ошибках оплаты в схеме мошенников появляется подставная техподдержка, где сотрудник вновь просит с вас деньги или данные банковской карты.