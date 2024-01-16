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14 жителей Красноярского края умерли от переохлаждения с начала 2024 года

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Всего с начала года за помощью к медикам из-за обморожений обратились 414 человек.
Источник: НИА Красноярск

По данным министерства здравоохранения Красноярского края на 9 января 2024 года, за помощью к врачам с обморожениями и переохлаждениями обратились 414 человек. Из них госпитализация потребовалась 214 людям. Среди обратившихся есть и дети — 26 человек. К сожалению, с начала года отмечены и летальные случаи.

«С начала периода зарегистрировано 14 летальных случая вследствие переохлаждений, детей нет. Обращения по случаю обморожений регистрируются и в территориях края, и в Красноярске», — сообщают в пресс-службе министерства.

Специалисты предупреждают о том, что получить обморожение или переохлаждение можно даже при слабой отрицательной температуре. Следует тепло одеваться, отказаться в морозы от длительных поездок и не употреблять алкоголь для «согревания».

несчастный случай