14 жителей Красноярского края умерли от переохлаждения с начала 2024 года

По данным министерства здравоохранения Красноярского края на 9 января 2024 года, за помощью к врачам с обморожениями и переохлаждениями обратились 414 человек. Из них госпитализация потребовалась 214 людям. Среди обратившихся есть и дети — 26 человек. К сожалению, с начала года отмечены и летальные случаи.