В Пермском крае от полученных в СВО травм скончался боец Александр Хорошев

«В разные годы Александр Иванович работал в колхозе “Мелюхинский” трактористом, до заключения контракта работал вахтовым методом. Со слов друзей, знакомых Александр был спокойным, доброжелательным, отзывчивым, трудолюбивым человеком», — рассказывает о нём администрация Юсьвинского округа.