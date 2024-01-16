В Пермском крае от полученных в СВО травм скончался боец Александр Хорошев

Боец Александр Хорошев из Пермского края скончался после полученных в СВО травм.
Об этом сообщает администрация Юсьвинского округа. Военнослужащий умер 12 января.
Александр Хорошев родом из деревни Сосково. Окончил Мелюхинскую школу, после — профессиональное училище № 5 в Юсьве. Жил в деревне Оборино.
«В разные годы Александр Иванович работал в колхозе “Мелюхинский” трактористом, до заключения контракта работал вахтовым методом. Со слов друзей, знакомых Александр был спокойным, доброжелательным, отзывчивым, трудолюбивым человеком», — рассказывает о нём администрация Юсьвинского округа.
Александр Хорошев отправился на СВО в ноябре 2023 года после заключения контракта. Был рядовым.
«13 января 2024 Хорошев Александр Иванович скончался в следствии травм, полученных в ходе специальной военной операции в Украине», — уточнили в администрации округа.
Прощание с военнослужащим Хорошевым пройдёт 16 января в селе Мелюхино.