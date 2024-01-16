Кибератаки на независимые СМИ и журналистов усилились в Казахстане

Редакция КазТАГ в связи с усилившимися DDoS-атаками в субботу была вынуждена вновь ограничить доступ на сайт пользователям, чьи IP-адреса зарегистрированы за пределами Казахстана.
Ранее после открытого заявления агентства КазТАГ, в котором редакция попросила администрацию президента, генеральную прокуратуру, министерство внутренних дел, комитет национальной безопасности, министерство культуры и информации, а также министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности принять меры по нейтрализации злоумышленников, продолжающих дискредитировать руководство страны и его работу по демократизации, и привлечения злоумышленников к предусмотренной законодательством ответственности, в ситуацию вмешалась Государственная техническая служба (ГТС). КазТАГ отключил прежнюю защиту, и безопасностью сайта занялась ГТС, что показало свою эффективность лишь на несколько дней — в какой-то момент с атаками перестала справляться и Гостехслужба.
Технические специалисты смогли идентифицировать тип нападений как DDoS-атаки уровня Layer 7 или L7.
В настоящий момент технические специалисты КазТАГ вновь обеспечивают защиту сайта самостоятельно без помощи Гостехслужбы.
Ежесуточный трафик DDoS-атак на сайт kaztag.kz составляет 224 млн запросов, поэтому и было принято решение вновь ограничить доступ к сайту для зарубежных пользователей.
КазТАГ не единственное СМИ, которое в последние месяцы стало мишенью противников свободы слова в Казахстане. В начале декабря казахстанское издание Kursiv.Media атаковали почти полтора миллиарда раз. Четвертая кибератака за месяц произошла на аккаунт ProTenge, регулярно публикующего материалы о необоснованных и чрезмерных тратах казахстанских чиновников на фоне социально-экономической ситуации, когда даже депутаты парламента прямо говорят о «дырах в бюджете». Регулярным нападениям подвергается команда проекта «Обожаю», над которым работают журналисты Асхат Ниязов и Назымгуль Кумыспаева — атака на социальные сети журналиста, который тоже освещает «темную сторону» деятельности казахстанских чиновников, начались в конце декабря 2023. Позже журналист потерял доступ к Telegram. Затем он сообщил о тысячах пугающих комментариев под его видео в Youtube. 12 января стало известно, что хакеры заблокировали WhatsApp не только ему, но и его жене, родителям и его напарнице — Кумыспаевой. Регулярным атакам подвергается и журналист Михаил Козачков, который обратил внимание на то, что даже боты-комментаторы мимикрировали и начали выбирать «казахские» имена, под которыми оставляют провокационные сообщения.
От редакции добавим, что отсутствие независимых СМИ несет прямую угрозу национальной безопасности — ярким примером является ситуация с массовыми погромами февраля 2020 года в Кордайском районе Жамбылской области, когда конфликт на этнической почве привел к кратковременному массовому исходу дунган в соседний Кыргызстан. Тогда официальные СМИ и госорганы отрапортовали о том, что ситуация якобы «под контролем», тем самым введя в заблуждение президента Касым-Жомарта Токаева, а регулятор в области СМИ настойчиво требовал от КазТАГ прекратить публикацию материалов о реальной обстановке в регионе. Позже представители общественности прямо заявили о том, что именно непрерывные публикации КазТАГ на протяжении всей ночи привели к тому, что к утру в регион были введены войска, которые предотвратили резню. Не исключено, что если бы КазТАГ тогда «послушался», то Казахстану бы пришлось отвечать перед международным судом по делу о геноциде.
На приведенных примерах видно, что именно независимая позиция независимых СМИ позволяет обществу и государству увидеть более полную картину происходящего, что было бы невозможно в стране, где нет независимых СМИ и журналистов.
КазТАГ надеется на прекращение атак со стороны противников свободы слова и на поддержку независимых СМИ и журналистов Казахстана со стороны государства.