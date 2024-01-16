Кибератаки на независимые СМИ и журналистов усилились в Казахстане

КазТАГ не единственное СМИ, которое в последние месяцы стало мишенью противников свободы слова в Казахстане. В начале декабря казахстанское издание Kursiv.Media атаковали почти полтора миллиарда раз. Четвертая кибератака за месяц произошла на аккаунт ProTenge, регулярно публикующего материалы о необоснованных и чрезмерных тратах казахстанских чиновников на фоне социально-экономической ситуации, когда даже депутаты парламента прямо говорят о «дырах в бюджете». Регулярным нападениям подвергается команда проекта «Обожаю», над которым работают журналисты Асхат Ниязов и Назымгуль Кумыспаева — атака на социальные сети журналиста, который тоже освещает «темную сторону» деятельности казахстанских чиновников, начались в конце декабря 2023. Позже журналист потерял доступ к Telegram. Затем он сообщил о тысячах пугающих комментариев под его видео в Youtube. 12 января стало известно, что хакеры заблокировали WhatsApp не только ему, но и его жене, родителям и его напарнице — Кумыспаевой. Регулярным атакам подвергается и журналист Михаил Козачков, который обратил внимание на то, что даже боты-комментаторы мимикрировали и начали выбирать «казахские» имена, под которыми оставляют провокационные сообщения.