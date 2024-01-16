В Воронеже после атаки украинских беспилотников оказались повреждены еще 4 дома

— Управа района на месте, предварительно оценивает количество поврежденных окон более чем в три десятка. Введенный режим городской ЧС и здесь позволит оперативно провести мероприятия по их замене. Также гражданам будет компенсирован ущерб, нанесенный движимому имуществу, — рассказал мэр Воронежа.