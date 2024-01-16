В Воронеже после атаки украинских беспилотников оказались повреждены еще 4 дома

В результате ночного налета БПЛА на Воронеж во вторник, 16 января, пострадали окна в четырех жилых домах по улице Острогожской 67, 67а, 67б, 67 В. В зданиях обошлось без возгораний и других серьезных последствий, сообщил мэр Вадим Кстенин.
— Управа района на месте, предварительно оценивает количество поврежденных окон более чем в три десятка. Введенный режим городской ЧС и здесь позволит оперативно провести мероприятия по их замене. Также гражданам будет компенсирован ущерб, нанесенный движимому имуществу, — рассказал мэр Воронежа.
Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что силы ПВО сбили над городом 3 беспилотника. Обломки одного из них попали в жилой дом на ул. Тепличной, пострадала девочка 2013 года рождения, в квартире произошло возгорание.
Воронежские власти эвакуировали жильцов в ПВР, создано два штаба по приему жалоб на порчу имущества.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев обещал оказать жителям помощь в кратчайшие сроки.