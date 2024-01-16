Поезд сбил несколько лошадей в Павлодарской области

«На перегоне станций “Бозшаколь — Уленты” грузовой поезд совершил наезд на пять лошадей. В результате животные погибли, незапланированная стоянка поезда составила 13 минут», — сообщили в департамента полиции на транспорте во вторник.
Сотрудниками линейного отделения полиции на станции Экибастуз в ходе оперативно-розыскных мероприятий был установлен владелец скота. Им оказался 44-летний житель Павлодарской области. Хозяин домашних животных привлечен к административной ответственности за нарушение правил выпаса скота в полосе отвода железных дорог.