В Воронеже ввели режим ЧС после падения обломков БПЛА

Целью беспилотника могли быть военные объекты, расположенные в черте города, до которых он не долетел, так как был заглушен и сбился с курса, предположил тогда военный эксперт Юрий Кнутов. Другим вариантом цели, отметил эксперт, мог быть жилой дом. «Это [атака по объектам гражданской инфраструктуры] нужно было для создания панических настроений и переключения внимания с поражений украинской армии», — сказал «Ведомостям» Кнутов.