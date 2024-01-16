В Воронеже ввели режим ЧС после падения обломков БПЛА

Ночью с 01:50 до 02:50 Киев попытался атаковать Воронежскую область при помощи трех беспилотников самолетного типа, сообщили в Минобороны в 03:42. Дежурными средствами ПВО дроны уничтожены. Обломки упали на многоквартирный дом в Воронеже, в результате в городе ввели режим ЧС, сообщил мэр Вадим Кстенин.
«На пострадавшем доме и соседних, как и по территории, отработает комиссия по оценке ущерба — и недвижимому, и движимому имуществу. Для оперативности принятия решений уже ввели режим городской ЧС», — отметил он в своем Telegram-канале.
Позже, в 06:56, в Минобороне уточнили, что средства ПВО уничтожили ночью пять и перехватили три украинских БПЛА самолетного типа над Воронежской областью.
Губернатор региона Александр Гусев сообщил, что фрагменты сбитого дрона попали по дому на улице Тепличной. По данным ГУ МЧС России по Воронежской области, в одной из квартир загорелся балкон на площади 5 кв. м, огонь потушили менее чем через 20 минут после выезда пожарных (в 02:56, время совпадает с московским).
Гусев со ссылкой на ведомство сообщил, что в результате инцидента пострадала девочка 2013 года рождения, она получила резаные раны руки, ноги и шеи. Медицинскую помощь ребенку оказали на месте.
Еще в двух многоквартирных и ряде частных домов выбиты окна. «Оперативные службы уже работают на местах», — написал Гусев. Сейчас идет поквартирный обход. Губернатор пообещал, что власти окажут помощь всем гражданам «в кратчайшие сроки».
Жильцов многоэтажки на Тепличной эвакуировали в ближайшую школу, в которой развернули пункт временного размещения. Кстенин заявил, что специалисты осмотрели дом, пострадавший от падения обломков дрона. По его словам, все инженерные системы находятся в рабочем состоянии, сейчас идет подсчет числа окон, которые необходимо заменить. Изготовление первых 30 окон уже заказали, подчеркнул мэр.
Помимо дома на улице Тепличной, пострадали четыре жилых дома на Острогожской — в них также повреждены окна. Кстенин уточнил, что в этих случаях обошлось «без возгораний и других серьезных последствий». По предварительным данным, выбито порядка 30 окон. Власти проведут их замену, а также компенсируют ущерб, причиненный движимому имуществу, добавил он.
Позже в 09:15 мск Гусев уточнил, что в результате ночного удара беспилотников повреждены 35 квартир в трех многоэтажных домах на улице Тепличной. Специалисты занимаются установкой временного остекления.
В прошлый раз БПЛА упал на многоэтажный жилой дом в Воронеже 9 июня. Инцидент произошел в центре города на ул. Белинского, 21. Поблизости находится главный корпус Воронежского государственного университета. Помещение, в которое врезался беспилотник, было пустым. В результате происшествия троих человек задело осколками, им была оказана помощь, но госпитализация не потребовалась. Мэр Кстенин 26 июня сообщил о завершении основных восстановительных работ после повреждений дома и нескольких частных домов на Севастьяновском съезде.
Целью беспилотника могли быть военные объекты, расположенные в черте города, до которых он не долетел, так как был заглушен и сбился с курса, предположил тогда военный эксперт Юрий Кнутов. Другим вариантом цели, отметил эксперт, мог быть жилой дом. «Это [атака по объектам гражданской инфраструктуры] нужно было для создания панических настроений и переключения внимания с поражений украинской армии», — сказал «Ведомостям» Кнутов.
После начала спецоперации России на Украине ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать приграничные регионы РФ, включая Воронежскую область. В предыдущий раз Гусев сообщал об уничтожении беспилотника 11 января. По его словам, дрон пробил кровлю нежилого здания в одном из муниципалитетов региона. В результате никто не пострадал.
С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в Воронежской области установлен средний уровень реагирования. Такой же режим действует еще в семи регионах — Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Курской, Брянской, Белгородской и Ростовской областях.