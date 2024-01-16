Домушник похитил раритетную утварь у пенсионера в Черемхове

Напомним, что ранее судимый 39-летний житель Шелехова предстанет перед судом за новую серию краж на общую сумму более 350 тысяч рублей. Установлено, что мужчина освободился из колонии в феврале этого года, а летом вновь принялся «домушничать». На этот раз его обвиняют в семи кражах, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.