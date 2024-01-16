Домушник похитил раритетную утварь у пенсионера в Черемхове

Вор-домушник в Черемхове Иркутской области через окно утащил у 72-летнего пенсионера самовар, посуду, две старинных швейных машинки и другую раритетную домашнюю утварь. Пожилой мужчина обратился в полицию и рассказал, что некто проник в его дом. Эксперту-криминалисту удалось найти важные улики, которые помогли оперативникам вычислить злоумышленника по горячим следам, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.
Домушник отжал оконную раму и вынес добычу. Специалисты обнаружили в доме следы рук и обуви, благодаря чему задержали подозреваемого, которым оказался Им 23-летний сосед пенсионера. Он во всем сознался и пояснил, что сдал украденное в пункт приема металлолома.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ. Основная часть пропавших вещей изъята и будет возвращена пенсионеру.
Напомним, что ранее судимый 39-летний житель Шелехова предстанет перед судом за новую серию краж на общую сумму более 350 тысяч рублей. Установлено, что мужчина освободился из колонии в феврале этого года, а летом вновь принялся «домушничать». На этот раз его обвиняют в семи кражах, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.