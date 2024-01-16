ПВО за ночь перехватила и уничтожила над двумя регионами 12 БПЛА

«В течение сегодняшней ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО были уничтожены пять и перехвачены три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Воронежской области, четыре БПЛА перехвачены над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.
Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев рассказал, что над Воронежем дежурные средства ПВО отразили атаку украинских беспилотников. По предварительной информации, при падении обломков БПЛА пострадала девочка. В одном многоквартирном доме загорелся балкон, еще в двух многоэтажках и ряде частных домов выбиты стекла. В городе введен режим ЧС.
ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Во многих субъектах действует оранжевый уровень террористической опасности.