Следком займется ДТП с участием ребенка по улице Волочаевской в Хабаровске

Информация об этом появилась в СМИ и стала объектом пристального внимания правоохранителей. Как сообщили в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО, трамвай начал движение, когда под него буквально съехал по снежному валу несовершеннолетний. Процессуальную проверку проводят по статье «Халатность». Сообщалось, что ребенок ушибся, ему оказана медицинская помощь.