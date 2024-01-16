Экс-главу НПП «Атамекен» обвиняют в получении 30 млн долларов от брата Боранбаева

По информации Bes.Media, по делу Мырзахметова проходит родной брат бизнесмена Кайрата Боранбаева — Талгат.
По версии обвинения, Талгат Боранбаев передал Мырзахметову 30 млн долларов за содействие в прекращении уголовного дела в отношении Кайрата Боранбаева.
«В Стамбуле Мырзахметов, движимый прямым умыслом, направленным на хищение денежных средств, склоняет последнего (Боранбаева. — Прим. ред.) на совершение преступления, указав на необходимость дачи взятки в сумме 30 млн долларов, необходимых якобы для передачи лицам, занимающим ответственные государственные должности и должностным лицам правоохранительных органов», — сказал прокурор.
Как сообщили в столичном суде, главное судебное разбирательство назначено на 22 января на 10:00.
10 мая экс-главу НПП «Атамекен» Аблая Мырзахметова задержали за крупную взятку.