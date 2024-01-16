Экс-главу НПП «Атамекен» обвиняют в получении 30 млн долларов от брата Боранбаева

«В Стамбуле Мырзахметов, движимый прямым умыслом, направленным на хищение денежных средств, склоняет последнего (Боранбаева. — Прим. ред.) на совершение преступления, указав на необходимость дачи взятки в сумме 30 млн долларов, необходимых якобы для передачи лицам, занимающим ответственные государственные должности и должностным лицам правоохранительных органов», — сказал прокурор.