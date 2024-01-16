Завышала себе зарплату: в Арсеньеве под суд пойдет сотрудник городской Думы

В Арсеньеве утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главного специалиста Думы Арсеньевского городского округа. Женщина обвиняется в мошенничестве с использованием служебного положения в особо крупном размере, сообщили ИА PrimaMedia в Прокуратуре Приморского края.
По версии следствия в период с января 2020 года по октябрь 2022 года обвиняемая вносила заведомо ложные сведения в платежные поручения Думы городского округа, где завышала размер собственной заработной платы.
Ущерб в размере более 1 млн рублей фигурантка возместила в ходе предварительного расследования.