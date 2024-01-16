В Новосибирске до вечера устранят последствия крупной коммунальной аварии

В Новосибирске до вечера 16 января устранят последствия крупной коммунальной аварии на левобережье.
По данным мэрии, за минувшие сутки в диспетчерскую службу поступило 610 обращений по поводу недостаточного отопления квартир.
Как сообщил глава департамента ЖКХ Дмитрий Перязев, всего в зоне аварийного отключения оказались 2400 домов.
— Так вся система левого берега объединена в единую зону, то авария оказала влияние на всю зону левого берега. Ночью управляющие компании не смогли оперативно отреагировать на падение давления и на слив домов. Произошло резкое завоздушивание системы отопления, — пояснил глава департамента.
Он добавил, что настроить отопление предстоит еще в 87 домах на левом берегу.
И.о. мэра Олег Клемешов напомнил, что по поручению губернатора пострадавшим от коммунальной аварии проведут перерасчет платы за услуги ЖКХ. Также градоначальник раскритиковал управляющие компании, которые не смогли своевременно устранить последствия аварии в своем жилом фонде.
— Компании, которые отстают: «Спас», «Домовой» в Кировском районе, по Ленинскому району это в основном «Служба заказчика». Понятно, что там ветхий жилой фонд, изношенные домовые системы, но это никак не снимает ответственность по обеспеченности жителей ресурсами. Мы сейчас фактически помогает управляющим компаниям переставлять ноги, — отметил Клемешов.
Напомним, что порыв трубопровода тепловой магистрали на улице Пархоменко в Ленинском районе города произошел в ночь 11 января. Во дворах жилых домов разлилась горячая вода, кроме того затопило трамвайные пути и автомобильные дороги. Между тем от тепла, горячей и холодной воды было отключено 104 жилых дома и 13 социальных учреждений.
После аварии на теплотрассе было возбуждено уголовное дело.