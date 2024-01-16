В Новосибирске до вечера устранят последствия крупной коммунальной аварии

Напомним, что порыв трубопровода тепловой магистрали на улице Пархоменко в Ленинском районе города произошел в ночь 11 января. Во дворах жилых домов разлилась горячая вода, кроме того затопило трамвайные пути и автомобильные дороги. Между тем от тепла, горячей и холодной воды было отключено 104 жилых дома и 13 социальных учреждений.