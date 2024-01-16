Завершены поиски двух 15-летних девочек в Петербурге

В Петербурге завершились поиски двух 15-летних девочек, которые ушли из дома 12 января и не вернулись. Их искали не только в Северной столице, но и в Лодейном Поле в Ленобласти. На поиски отправились сотрудники полиции и волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт». На своих ресурсах они разместили ориентировки подростков с их фотографиями.