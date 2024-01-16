Завершены поиски двух 15-летних девочек в Петербурге

В Петербурге завершились поиски двух 15-летних девочек, которые ушли из дома 12 января и не вернулись. Их искали не только в Северной столице, но и в Лодейном Поле в Ленобласти. На поиски отправились сотрудники полиции и волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт». На своих ресурсах они разместили ориентировки подростков с их фотографиями.
— Найдены. Живы. Благодарим всех за помощь, — появилось сообщение вечером 15 января.
Подробности поисков не сообщаются из-за этических соображений. Известно, что сейчас с девочками все хорошо. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.
Напомним, в Ленобласти продолжаются поиски 14-летнего подростка. Он пропал из деревни Малое Варево в Гатчинском районе, однако сейчас может находиться в любом районе. Близкие парня переживают и ждут его домой.