Собаки не пускали «скорую помощь» к загрызенному ими хабаровчанину

Напомним, около 7 утра в районе трамвайной остановки «Сурикова» на улице Айвазовского стая напала на мужчину. Свидетелем стал очевидец происшествия, он обратился в расположенную неподалеку станцию скорой помощи. Но медики не смогли сразу оказать ему помощь — собаки бросались и на них. Они вызвали полицию, и только после вмешательства полицейских удалось оказать помощь мужчине. В машине «скорой помощи» по пути в больницу мужчина умер.