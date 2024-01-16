Собаки не пускали «скорую помощь» к загрызенному ими хабаровчанину

16 января в Хабаровске после нападения собак погиб 38-летний мужчина: медики «скорой помощи» не могли к нему подступиться до приезда полицейских. Ведется отлов собак, так как животные напали на человека, они будут изъяты с улиц и больше туда не вернутся, сообщает «АиФ-Дальинформ».
Напомним, около 7 утра в районе трамвайной остановки «Сурикова» на улице Айвазовского стая напала на мужчину. Свидетелем стал очевидец происшествия, он обратился в расположенную неподалеку станцию скорой помощи. Но медики не смогли сразу оказать ему помощь — собаки бросались и на них. Они вызвали полицию, и только после вмешательства полицейских удалось оказать помощь мужчине. В машине «скорой помощи» по пути в больницу мужчина умер.
Личность погибшего установлена: он был жителем села Краснореченское, работал в автосервисе, и, предположительно, утром ехал на работу.
В социальных сетях сообщают, что стая, напавшая на него, живет в местном ГСК и ранее проявляла агрессию к людям.
Ведется отлов собак. С учетом того, что они проявили агрессию, на улицы они не вернутся.
Следственным комитетом по Хабаровскому краю и ЕАО возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность). Следователи работают на месте происшествия. Прокуратура контролирует ход расследования и проводит проверку.