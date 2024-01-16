Режим ЧС природного характера объявили в Курчумском районе ВКО

В ведомстве напомнили, что с 7 января в Курчумском районе не прекращается буран со снегом. Толщина снега местами достигла 1,8−2 м. От транспортного сообщения были отрезаны населенные пункты Маркакольского и Тоскайнского сельских округов.
«Учитывая превышение норм осадков и отсутствием транспортного сообщения в населенные пункты, акиматом Курчумского района объявлено чрезвычайная ситуация природного характера местного масштаба. 16 января после установления летной погоды был отправлен вертолет для доставки продуктов питания первой необходимости и лекарственных препаратов населению сельских округов».
Власти заверили, что ситуация находится на контроле у местных исполнительных органов.
По данным Управления транспорта и автомобильных дорог ВКО, дополнительно была отправлена техника для обеспечения проезда. В настоящее время задействованы 24 единицы специальной техники, однако работы затруднены в связи с бураном.
Также в Курчумский район прибыла высоко проходимая техника Департамента ЧС по ВКО для оказания необходимой помощи.
Ученики школ Маркакольского и Тоскайнского сельских округов с 8 января были переведены на дистанционный формат обучения.