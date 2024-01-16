Иран нанес удар в Сирии по ИГ в ответ на теракт у могилы Сулеймани

3 января в Кермане произошло два взрыва во время траурной процессии у могилы генерала КСИР Касема Сулеймани, который погиб в Ираке в результате удара США в 2020 году. Погибли около 100 человек, пострадавших — более 200. 4 января в Кермане произошел еще один теракт.