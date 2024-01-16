Жительница Мегета три недели помогала аферистам ловить мошенников

«…потерпевшей в мессенджере пришло уведомление от якобы ее руководителя, в котором указывалось, что с ней свяжется начальник службы безопасности, однако какой именно организации не уточнялось. Спустя время на ее телефон поступил звонок. Собеседник сообщил, что от имени заявительницы поданы заявки в несколько банковских организаций на получение кредитов. В этот же момент он отправил ей в мессенджере поддельные документы с персональными данными для оформления займов».