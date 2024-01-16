Жительница Мегета три недели помогала аферистам ловить мошенников

Как рассказали в пресс-службе полиции, женщина попалась на весьма распространенную в последнее время схему:
«…потерпевшей в мессенджере пришло уведомление от якобы ее руководителя, в котором указывалось, что с ней свяжется начальник службы безопасности, однако какой именно организации не уточнялось. Спустя время на ее телефон поступил звонок. Собеседник сообщил, что от имени заявительницы поданы заявки в несколько банковских организаций на получение кредитов. В этот же момент он отправил ей в мессенджере поддельные документы с персональными данными для оформления займов».
После этого женщине «предложили поучаствовать в операции по поимке мошенников». Для того, чтобы «обезвредить преступников», ей предложили оформить «зеркальный кредит» и перевести средства на «безопасный счет».
Три недели она четко следовала инструкциям. А когда, выйдя после новогодних каникул на работу, поговорила с начальницей, которая оказалась «ни сном, ни духом», поняла, что стала жертвой аферистов.
И пошла в полицию. Заведено уголовное делою.
Напомним, что на прошлой неделе студентка иркутского университета, пострадавшая от телефонных мошенников, через суд добилась аннулирования миллионного кредита.