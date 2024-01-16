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Найдены две девочки, пропавшие в Екатеринбурге

В Екатеринбурге найдены 14-летняя Анна и 13-летняя Юлия.

Девочки пропали 15 января в Октябрьском районе столицы Урала.

«Найдена, жива! Всем огромное спасибо за помощь в поисках», — написали утром 16 января под каждой информационной ориентировкой о поиске девочек, которые опубликованы на странице во «ВКонтакте» поискового отряда «Прорыв».

Подробности не сообщаются. Помимо волонтеров девочек искали сотрудники отдела полиции № 6.

«МК-Урал» ранее писал, что пропавшего в Екатеринбурге 27-летнего Кирилла Л. нашли. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». Они рассказали, что парень сам вернулся домой.

Кирилл пропал 12 января в микрорайоне Солнечный. Обстоятельства его исчезновения пока неизвестны.