Найдены две девочки, пропавшие в Екатеринбурге

Девочки пропали 15 января в Октябрьском районе столицы Урала.
«Найдена, жива! Всем огромное спасибо за помощь в поисках», — написали утром 16 января под каждой информационной ориентировкой о поиске девочек, которые опубликованы на странице во «ВКонтакте» поискового отряда «Прорыв».
Подробности не сообщаются. Помимо волонтеров девочек искали сотрудники отдела полиции № 6.
«МК-Урал» ранее писал, что пропавшего в Екатеринбурге 27-летнего Кирилла Л. нашли. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». Они рассказали, что парень сам вернулся домой.
Кирилл пропал 12 января в микрорайоне Солнечный. Обстоятельства его исчезновения пока неизвестны.