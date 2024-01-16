Экс-зампредседателя пермского правительства Лопаеву не кормили в СИЗО

В ходе прений Лопаева сообщила, что, по ее мнению, вина в присвоении и растрате десятков миллионов рублей из фонда «Содействие 21 век» не доказана. Она считает, что ее оговорили, а при аресте и содержании в СИЗО на нее и ее дочерей оказывалось давление.