После пары затяжек вейпом в школьном туалете в Ангарске десятиклассник попал в больницу

Напомним, это уже не первый случай, когда ангарские школьники попадаются на курении вейпов. В апреле прошлого года родители одного из несовершеннолетних были оштрафованы за любовь сына к ароматному дыму. И, к слову, увлечение школьниками вейпами — проблема не только Ангарска. Врачи давно бьют тревогу по поводу «вейперизации» подростков.