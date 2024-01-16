После пары затяжек вейпом в школьном туалете в Ангарске десятиклассник попал в больницу

По данным издания, произошло это сразу после того, как парень, в компании приятелей, покурил вейп в школьном туалете. Чтобы потерять сознание. Ему хватило нескольких затяжек.
«Такой инцидент действительно был зафиксирован, — сказала начальник управления образования администрации Ангарска Лариса Лысак. — Со школьником, его родителями и другими учениками, находившимися с ним во время случившегося, проведена профилактическая беседа. За школой же остается решение о постановке каждого из них на учет» (цитата «КП-Иркутск»).
Собственную проверку случившегося начала прокуратура.
Напомним, это уже не первый случай, когда ангарские школьники попадаются на курении вейпов. В апреле прошлого года родители одного из несовершеннолетних были оштрафованы за любовь сына к ароматному дыму. И, к слову, увлечение школьниками вейпами — проблема не только Ангарска. Врачи давно бьют тревогу по поводу «вейперизации» подростков.