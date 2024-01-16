Завершено расследование дела экс-начальника угрозыска Красноярского края

Завершено расследование уголовного дела бывшего начальника уголовного розыска Красноярского края Андрея Иванова и экс-начальника пятого отдела краевого управления уголовного розыска Андрея Харченко. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.
По данным следствия, Иванов через Харченко получил от предпринимателя с рынка «Южный» Красноярска взятку в размере 700 тысяч рублей. За эти деньги бывший начальник угрозыска края должен был решать конфликты между арендаторами складских помещений на территории рынка.
Факт взятки выявили сотрудники ФСБ. Иванова и Харченко задержали, были возбуждены уголовные дела, в зависимости от роли, по статье 290 УК РФ «Получение крупной взятки должностным лицом» и по статье 291.1 УК РФ «Посредничество во взяточничестве в крупном размере».
В настоящий момент Иванов содержится под стражей, для Харченко избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в прокуратуру для утверждения обвинения и дальнейшего направления в суд.