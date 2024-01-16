Завершено расследование дела экс-начальника угрозыска Красноярского края

По данным следствия, Иванов через Харченко получил от предпринимателя с рынка «Южный» Красноярска взятку в размере 700 тысяч рублей. За эти деньги бывший начальник угрозыска края должен был решать конфликты между арендаторами складских помещений на территории рынка.