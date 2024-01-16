Кайрат Боранбаев снова оказался в суде

В судебном кабинете появились материалы административного дела, истцом по которому проходит Кайрат Боранбаев. Он подал иск в отношении государственного судебного исполнителя.
«Признать действия по отказу в вынесении представления об определении долей в общем имуществе супругов незаконными и обязать устранить нарушения», — такие требования истца приводятся в документе (грамматика сохранена — прим. ред.).
Как отмечается в материалах дела, ранее стороны не смогли урегулировать спор в медиативном порядке, потому дело было передано судье. А среди заинтересованных лиц в материалах значатся Шолпан Боранбаева и КГУ «Управление государственных активов города Алматы».
Между тем судья специализированного межрайонного административного суда Алматы отказала Боранбаеву в удовлетворении иска.
Дело Кайрата Боранбаева
Кайрата Боранбаева задержали в марте 2022 года — его с группой лиц обвинили в хищении 14,5 млрд тенге при закупе сжиженного нефтяного газа и легализации средств, добытых преступным путем. В марте 2023 года Боранбаева признали виновным — он получил 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества и пожизненным запретом на занятие ряда должностей. В июле приговор Боранбаеву, Наханову и Жанузаку был отменен, а по делу назначили заседание апелляционной коллегии судей.
Затем в АФМ сообщили, что Боранбаев вернул государству активы на 90 млрд тенге — в их числе нефтяное месторождение, газораспределительная компания, торговые комплексы, гостиницы, фитнес-центры
Кроме того, Кайрат Боранбаев передал государству гостиничный комплекс за 1,4 млрд тенге в Астане. А позже стало известно, что принадлежавшие ему сеть фитнес-клубов, здание ТРЦ в Алматы, а также ряд других объектов тоже передаются в собственность государства.
В октябре прошлого года Боранбаева выпустили на свободу.