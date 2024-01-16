Кайрат Боранбаев снова оказался в суде

Кайрата Боранбаева задержали в марте 2022 года — его с группой лиц обвинили в хищении 14,5 млрд тенге при закупе сжиженного нефтяного газа и легализации средств, добытых преступным путем. В марте 2023 года Боранбаева признали виновным — он получил 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества и пожизненным запретом на занятие ряда должностей. В июле приговор Боранбаеву, Наханову и Жанузаку был отменен, а по делу назначили заседание апелляционной коллегии судей.