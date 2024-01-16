В Самарской области запретили проезд по четырем участкам региональных автодорог

Во вторник, 16 января, из-за продолжающейся непогоды в Самарской области перекрыли еще четыре участка автомобильных дорог региона. Вчера метель также остановила движение на нескольких трассах в губернии.
— В связи с неблагоприятными погодными условиями (метель, снег, ограниченная видимость) закрыты для движения автомобильного транспорта участки региональных дорог, — рассказали в министерстве транспорта Самарской области.
Так, движение остановлено на следующих трассах. Водители не смогут проехать по дорогам — Кинель-Черкассы-Урал-Кабановка-Богородское на участке с 11 по 13 км; Кинель-Черкассы-Урал-Александровка-Хилково-Безречье с 3 по 5 км, а также по трассе Самара-Бугуруслан-Березняки с 27 по 30 км.
Кроме того, из-за плохой погоды с 05:00 в Пестравском районе была закрыта для движения автомобильная дорога Пестравка-Марьевка-Воронцовский. О времени окончания действия ограничения пока ничего не сообщается.
Напомним, 16 января на дорогах региона видимость при метели составит 500−1000 метров, местами образуются снежные заносы, водителей просят быть аккуратнее.