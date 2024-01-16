В Самарской области запретили проезд по четырем участкам региональных автодорог

Так, движение остановлено на следующих трассах. Водители не смогут проехать по дорогам — Кинель-Черкассы-Урал-Кабановка-Богородское на участке с 11 по 13 км; Кинель-Черкассы-Урал-Александровка-Хилково-Безречье с 3 по 5 км, а также по трассе Самара-Бугуруслан-Березняки с 27 по 30 км.