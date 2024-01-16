Раненая девочка и десятки выбитых окон: восемь беспилотников атаковали Воронежскую область 16 января

По данным мэрии, жильцов поврежденной высотки в соседнюю школу. Там они смогут провести остаток ночи в тепле. Для пострадавших при атаке украинских беспилотников в Воронеже окрыли два штаба. Один развернули в отделе развития микрорайона Тенистый: Тепличная, 8б. Вход со двора, первый подъезд. Второй разместили в школе № 84. Она находится на улице Тепличной, 20б. Здесь же и обустроили пункт временного размещения. В эти два места могут обратиться воронежцы, которые обнаружат те или иные повреждения позднее.