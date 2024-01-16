Раненая девочка и десятки выбитых окон: восемь беспилотников атаковали Воронежскую область 16 января

ЧТО ИЗВЕСТНО ОБ АТАКЕ ВОРОНЕЖА УКРАИНСКИМИ БЕСПИЛОТНИКАМИ.
Ночью 16 января жители сразу нескольких районов Воронежа услышали серию взрывов. Как пояснил губернатор Александр Гусев, система ПВО сбила несколько украинских беспилотников. Позже информацию конкретизировало Министерство обороны России. По данным ведомства, над Воронежской областью уничтожили пять и перехватили три украинских БПЛА самолетного типа. Еще четыре летательных аппарата перехватили над соседней Белгородской областью.
ПОСЛЕДСТВИЯ АТАКИ ВОРОНЕЖА УКРАИНСКИМИ БЕСПИЛОТНИКАМИ.
По предварительной информации, в результате падения обломков БПЛА в многоквартирном доме на улице Тепличной загорелся балкон. Огонь потушили спасатели. Мэр города Вадим Кстенин уточнил, что высотку осмотрели специалисты. Все инженерные системы в рабочем состоянии. Сейчас рабочие занимаются закрытием теплового контура. Считают, сколько окон требуют замены. Строители уже дали номенклатуру изделий, будут помогать.
Кроме того, оказались повреждены окна в четырех домах по улице Острогожской — 67, 67а, 67б, 67 В. К счастью, обошлось без возгораний и других серьезных последствий. Сотрудники местной управы работают на месте. По предварительным данным, выбило более трех десятков окон.
РЕЖИМ ЧС В ВОРОНЕЖЕ ИЗ-ЗА АТАКИ БЕСПИЛОТНИКОВ ВСУ.
После атаки украинских беспилотников в Воронеже ввели режим городской ЧС. Как пояснили в администрации города, такие меры необходимы для оперативности принятия решений. Воронежцам пообещали компенсировать ущерб, нанесенный их имуществу. Поквартирный обход продолжается.
ЧИСЛО ПОСТРАДАВШИХ И ИХ СОСТОЯНИЕ.
В региональном ГУ МЧС уточнили, что в результате попадания фрагментов беспилотника в квартиру на улице Тепличной пострадал ребенок.
Утром врачи еще раз должны навестить семью: убедиться, что все в порядке.
ШТАБЫ ПОМОЩИ ГОРОЖАНАМ.
По данным мэрии, жильцов поврежденной высотки в соседнюю школу. Там они смогут провести остаток ночи в тепле. Для пострадавших при атаке украинских беспилотников в Воронеже окрыли два штаба. Один развернули в отделе развития микрорайона Тенистый: Тепличная, 8б. Вход со двора, первый подъезд. Второй разместили в школе № 84. Она находится на улице Тепличной, 20б. Здесь же и обустроили пункт временного размещения. В эти два места могут обратиться воронежцы, которые обнаружат те или иные повреждения позднее.
Людям дадут возможность вернуться домой, как только это станет возможно.