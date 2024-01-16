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Мошенники взломали телефон главы министерства торговли РТ Олега Коробченко

По словам министра, дерзкие разводили хотели нажиться на его подписчиках в телеграм канале.

Аферисты вышли на новый уровень и теперь выманивают деньги у доверчивых граждан от лица известных людей, в том числе и чиновников.

Так, глава министерства промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко рассказал общественности в своих социальных сетях о том, что мошенникам удалось взломать его телеграм канал и от его лица началась рассылка неких сообщений с заданиями и просьбами. Министр уточнил, что никаких заданий и просьб он не делал, а все что писали на его странице левые люди — полная ложь. Олег Коробченко призвал подписчиков быть внимательным и уточнять любую информацию.