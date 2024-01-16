«Сыночек, умоляю, приснись мне!»: в Иркутске 9 месяцев разыскивают студента, бесследно исчезнувшего после ночного клуба

— Мы в тупике! Не знаем за что схватиться и где искать. Теперь остается только верить и ждать. Поэтому мама часто приезжает в Иркутск и расклеивает ориентировки Вити, — рассказывает Анна Жигжитова, родная старшая сестра Виктора Мечуса. Прошло уже девять месяцев с того дня как 20-летний студент пропал при загадочных обстоятельствах в Иркутске. Ночью 26 апреля студент отдыхал в компании друга в ночном клубе на улице Байкальской. Вышли из заведения парни рано утром. Попрощались на остановке и разъехались по общежитиям. Только вот Виктор до своего так и не добрался. На связь выходил один раз — отправил приятелю сообщение: «Все будет зашибись!». За все время поисков было несколько зацепок. Подробнее в материале КП-Иркутск.