«Сыночек, умоляю, приснись мне!»: в Иркутске 9 месяцев разыскивают студента, бесследно исчезнувшего после ночного клуба

— Мы в тупике! Не знаем за что схватиться и где искать. Теперь остается только верить и ждать. Поэтому мама часто приезжает в Иркутск и расклеивает ориентировки Вити, — рассказывает Анна Жигжитова, родная старшая сестра Виктора Мечуса. Прошло уже девять месяцев с того дня как 20-летний студент пропал при загадочных обстоятельствах в Иркутске. Ночью 26 апреля студент отдыхал в компании друга в ночном клубе на улице Байкальской. Вышли из заведения парни рано утром. Попрощались на остановке и разъехались по общежитиям. Только вот Виктор до своего так и не добрался. На связь выходил один раз — отправил приятелю сообщение: «Все будет зашибись!». За все время поисков было несколько зацепок. Подробнее в материале КП-Иркутск.
«Всегда был хорошим мальчиком»
Виктор и его семья родом из поселка Кутулик. Но парень поступил в Иркутский гидрометеорологический техникум на радиотехника, поэтому переехал в Иркутск. Родственники рассказывают, что парень всегда учился хорошо, из дома никогда не сбегал, слушался родителей. Вот почему после дня тщетных попыток дозвониться до сына 26 апреля 2023 года, мать студента забила тревогу.
— На него такое поведение не похоже. Брат знает, как может разволноваться мама. Берег ее! Звонил по несколько раз в день, чтобы знала — все хорошо. Но не дозвонившись до Вити, она написала его соседу по комнате. Оказалось, брата не было в общежитие сутки. Тогда мы обратились в полицию, — рассказывает Анна.
Поиски начались с клуба на улице Байкальская и окрестностей. Далее периметр расширили — добровольцы и полиция стали прочесывать и Свердловский район Иркутска. Ведь как выяснилось, Виктор продолжил отдых в другом месте, как раз в Свердловском районе. Далее, примерно через месяц после исчезновения, рыбаки наткнулись на паспорт студента у залива Якоби.
— Начали прочесывать лес и залив, — говорит сестра Виктора. Но все безуспешно! Ничего не нашли…
«Гадалки говорят, что брат жив, но болен»
У полиции появилась версия, что парень мог утонуть. Витю стали искать водолазы. Безрезультатно.
— Сотрудники Иркутской ГЭС поднимали летом и осенью сороудерживающее оборудование со стороны залива Якоби, в которое могло забросить тело Вити течением. Но в сетке находили только камни, ветки и мусор, — рассказывает Анна.
А через несколько месяцев поисков родственникам Вити стали звонить гадалки, шаманы и экстрасенсы, которые выдвигали разные теории. Близким, конечно, хотелось верить только в лучшее.
— Одни говорят, что Витя на СВО уехал, другие, что он спился, третьи, что сбила машина или утонул. Ничего из этого не подтвердилось. Но мама поддерживает только позитивные версии. Допустим, что жив и находится в каком-то доме. Сейчас он якобы болеет и его кто-то выхаживает. Но это очень странно, — говорит сестра Виктора.
«Надеялись услышать голос Вити»
Но летом вдруг нашелся неожиданный поворот в поисках Вити. Его бабушка нашла в телефонной книге номер внука, о котором никто не знал.
— Мы сразу пробили номер в специальном приложении. Высветилась фамилия брата. Откуда он появился в телефонной книге бабушки, не имеем понятия. Ведь она не умеет пользоваться смартфоном. Обычно сами добавляли номера, — рассказывает родная сестра Вити.
В надежде услышать голос пропавшего парня, семья начала разрывать телефон звонками. Но кроме длинных гудков ничего. Даже писали сообщения с просьбой откликнуться. А после передали контакт в следственный комитет. Но, чтобы отследить местонахождение телефона, кто-то должен ответить. А этого не происходит.
— Позже следователи сказали, что номер брату не принадлежит, вот и перестали звонить. Больше никаких зацепок, мы в тупике. Продолжают звонить экстрасенсы, но я уже никому не верю. Да и маме говорю, чтобы не пользовалась их услугами, даже, когда бесплатно предлагают.
«Мама надеется, что он явится во сне»
За все время поисков парень являлся во снах к близким. Еще летом прошлого года студент приснился Анне.
— Снилось, что мы оказались в том клубе в ту роковою ночь, когда брат пропал. Веселились, танцевали и все было хорошо. А больше Витя не являлся, — рассказывает родная сестра. — А вот маме не снится. Хотя она каждую ночь молится и просит явиться, но за все время так и не пришел. Это и к лучшему, наверное. Говорят, что покойники часто приходят к родителям, особенно к страдающим. Есть надежда, что брат жив.