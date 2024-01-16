Бывший краевой вице-премьер не признала своей вины в хищениях

Госпожа Лопаева отметила, что за работу организации и ее финансы отвечала именно госпожа Найданова. При этом ни по одному спорному вопросу в ходе рассмотрения дела сама госпожа Лопаева так и не была допрошена. «Мотив и корысть обвинением не установлены, также не установлены и какие-то факты моего обогащения», — заявила Елена Лопаева.



Ранее представитель гособвинения попросил суд признать госпожу Лопаеву виновной в растрате в особо крупном размере, организованной группой с использованием служебного положения, и приговорить ее к шести годам лишения свободы со штрафом 900 тыс. руб. и запретить занимать определенные должности на 2,5 года.



Елена Лопаева и бывший директор фонда «Содействие — XXI век» Елена Найданова обвиняются в растрате 67,7 млн руб., выделенных частными спонсорами для нужд организации. Первоначально они обвинялись в мошенничестве и заключили досудебные соглашения, которые затем были расторгнуты. Cвоей вины они не признали. В июле госпожа Найданова скрылась и была объявлена в розыск.



В настоящее время уголовное дело в отношении госпожи Лопаевой рассматривается в Ленинском суде Перми.