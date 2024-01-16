На выезде из Куюков снова большая пробка длиной почти в 7 километров

На ул. Олимпийской движение и вовсе отмечено бордовым цветом почти на протяжении 2 км — это говорит о том, что там оно практически парализовано. Корреспондент «Реального времени» сообщает, что люди выходят из автомобилей и автобусов и идут пешком вдоль дороги.