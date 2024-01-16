Очевидцы рассказали о ночной атаке беспилотников на Воронеж

«Я живу в Железнодорожном районе, это очень далеко от Тепличного, но ночью услышала два взрыва, первый показался более сильным. Сначала мысль: взорвалось колесо у машины, а потом: не похоже. Эти взрывы более гулкие, тяжёлые и протяжные. Стало очень страшно. Теперь никогда не забуду этот звук», — рассказала Ирина.