Очевидцы рассказали о ночной атаке беспилотников на Воронеж

Очевидцы поделились с vrn.aif.ru рассказами о ночной атаке беспилотников на Воронеж.
«Я живу в Железнодорожном районе, это очень далеко от Тепличного, но ночью услышала два взрыва, первый показался более сильным. Сначала мысль: взорвалось колесо у машины, а потом: не похоже. Эти взрывы более гулкие, тяжёлые и протяжные. Стало очень страшно. Теперь никогда не забуду этот звук», — рассказала Ирина.
«Я слышала только один взрыв. Просто как будто громкий раскат грома. На время посмотрела — было около пяти утра», — сообщила Ульяна.
«Ночью в Коминтерновском районе четыре взрыва слышала. От этого звука проснулась. Он был такой силы, что окна дрожали», — поделилась Светлана.
Напомним, ночью 16 января над Воронежской областью дежурными средствами ПВО были уничтожены пять и перехвачены три украинских БПЛА. Повреждены дома на улицах Острогожской и Тепличной. В результате попадания фрагментов сбитого беспилотника в одну из квартир, медицинская помощь понадобилась 10-летней девочке. В городе введен режим ЧС.