В Перми школьникам разрешили пропустить уроки из-за угроз о нападениях

Вечером 14 января в соцсетях и мессенджерах прошла информация об угрозах безопасности учащихся и сотрудников пермских школ. Многие родители обеспокоились и задумались, отпускать ли детей в школу. В городском департаменте образования пояснили, можно ли не отправлять ребенка в школу в связи с тревожными сообщениями.
Городские власти экстренно отреагировали на поступившие вечером 14 января угрозы в отношении безопасности учащихся и сотрудников нескольких школ Перми. В краевом Минтербезе рассказали, что оперативные службы правоохранительных органов проводят проверку и предпринимают необходимые меры для обеспечения безопасности населения. Также в образовательных учреждениях Перми усилили пропускной режим, провели дополнительные инструктажи с сотрудниками и проверили системы безопасности. Школы города работают в штатном режиме.
— Администрации школ города отнесутся с понимаем, если родители примут решение оставить ребенка дома, — прокомментировали корреспонденту «Комсомольской правды» в городском департаменте образования.