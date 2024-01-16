В Перми школьникам разрешили пропустить уроки из-за угроз о нападениях

Вечером 14 января в соцсетях и мессенджерах прошла информация об угрозах безопасности учащихся и сотрудников пермских школ. Многие родители обеспокоились и задумались, отпускать ли детей в школу. В городском департаменте образования пояснили, можно ли не отправлять ребенка в школу в связи с тревожными сообщениями.