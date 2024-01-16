Вырвал телефон из рук: на женщину напали на улице в Хабаровске

Жительница Индустриального района Хабаровска возвращалась домой в ночное время. На улице Калараша на нее напал неизвестный, вырвав из рук телефон. 22-летняя потерпевшая обратилась за помощью в полицию.
— Девушка разговаривала по мобильному телефону, когда нападавший незаметно приблизился к ней сзади, вырвал смартфон и скрылся во дворах, — рассказали в УМВД России по Хабаровску.
Ущерб оценен в 30 тысяч рублей. Полицейские задержали 25-летнего подозреваемого в совершении преступления. Выяснилось, что похищенный гаджет он продал рядом со своим домом незнакомцу за пять тысяч рублей. Деньги были потрачены на личные нужды злоумышленника.