Вырвал телефон из рук: на женщину напали на улице в Хабаровске

Ущерб оценен в 30 тысяч рублей. Полицейские задержали 25-летнего подозреваемого в совершении преступления. Выяснилось, что похищенный гаджет он продал рядом со своим домом незнакомцу за пять тысяч рублей. Деньги были потрачены на личные нужды злоумышленника.