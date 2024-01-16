На Нововоронежской АЭС сообщили о последствиях атаки беспилотников ВСУ

ВОРОНЕЖ, 16 янв — РИА Новости. Атака беспилотных летательных аппаратов в Воронежской области не отразилась на Нововоронежской атомной станции, которая продолжает работу в штатном режиме, сообщает АЭС в Telegram.
«Нововоронежская АЭС работает в штатном режиме. Энергоблоки № 4, 5, 6 и 7 работают в штатном режиме и несут нагрузку 3788 МВт в соответствии с диспетчерским графиком. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации энергоблоков Нововоронежской АЭС нет», — говорится в сообщении.
Минобороны РФ сообщало ранее, что в ночь на вторник силами ПВО были уничтожены пять и перехвачены три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Воронежской области. По словам губернатора области Александра Гусева, в результате попадания фрагментов сбитого БПЛА в квартиру на улице Тепличная медицинская помощь понадобилась девочке 2013 года рождения. У ребенка резаные раны руки, ноги и шеи, медицинскую помощь ей оказали на месте.
Как сообщил мэр Воронежа Вадим Кстенин, в результате ночного налета в одном многоквартирном произошло возгорание на балконе, еще в нескольких многоквартирных и частных домах выбиты окна. По данным мэра, повреждено более чем три десятка окон. Ущерб, нанесенный гражданам, будет компенсирован. Введен режим ЧС.