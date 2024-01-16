Жители Алматинской области утопают в грязи

«В этом году я обувь купил в кредит. Потому что по 3 пары нужно каждому ребенку. А у меня четверо детей. Вот и считайте — 12 пар сапог каждый сезон. А все из-за того, что дорог нет. Детей в школу в грязной обуви не пускают. Приходится сменную покупать. И все равно вся обувь промокает и портится».