На суде в Перми Лопаева рассказала о подарках и фуршетах с алкоголем

Экс-чиновница Елена Лопаева, обвиняемая в хищении средств из фонда «Содействие XXI век», во время судебных прений рассказала о подарках и фуршетах во время пресс-подходов.
Об этом сообщает корреспондент perm.aif.ru из зала суда. Бывший зампред правительства Пермского края Лопаева зачитала документ, в котором в грубой форме обвиняют органы власти в том, что они «шляются за счёт бюджета Пермского края».
По словам бывшей чиновницы, цель трат — не насытиться и развлечься, а обеспечить комфортную работу госслужащих регионального и федерального уровня, которые, утверждает он, часто работают сверх нормы (у них ненормированный график).
«Например, те же пресс-подходы подразумевают подарки и фуршеты с покупкой в том числе алкогольной продукции. Всё это соответствует деятельности аппарата», — заявила Лопаева на прениях.
Экс-чиновница не уточнила, какие именно пресс-подходы она имеет в виду и для кого именно устраивали фуршеты с алкоголем и дарили подарки. Журналисты perm.aif.ru, неоднократно бывавшие на пресс-подходах бывшего губернатора Пермского края Максима Решетникова, не помнят, чтобы во время пресс-подходов представителям СМИ когда-то дарили подарки от администрации губернатора или часто устраивали фуршеты, тем более — с алкоголем.
Напомним, бывшего заместителя председателя правительства Пермского края Елена Лопаева и бывший директор фонда «Содействие XXI век» Елена Найданова обвиняются в хищении бюджетных средств в размере 67,7 миллиона рублей. По данным гособвинения, преступление было совершено, когда Елена Лопаева была зампредом регионального правительства во время губернаторства Максима Решетникова.