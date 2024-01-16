На суде в Перми Лопаева рассказала о подарках и фуршетах с алкоголем

Экс-чиновница не уточнила, какие именно пресс-подходы она имеет в виду и для кого именно устраивали фуршеты с алкоголем и дарили подарки. Журналисты perm.aif.ru, неоднократно бывавшие на пресс-подходах бывшего губернатора Пермского края Максима Решетникова, не помнят, чтобы во время пресс-подходов представителям СМИ когда-то дарили подарки от администрации губернатора или часто устраивали фуршеты, тем более — с алкоголем.