Куда воронежцам прятаться в случае атак украинских беспилотников

После атаки нескольких украинских беспилотников в ночь на вторник, 16 января, на Воронеж у жителей столицы Черноземья появились естественные вопросы, где укрыться, если прилетит и к ним.
Адреса укрытий на сайте kp.ru публиковали еще год назад, их можно посмотреть здесь. Как правило, это подвалы домов. Обычно они закрыты на замок. Но один комплект ключей должен хранится в объединенной диспетчерской службе или УК. Второй — у жителей ближайшей к входу в подвал квартиры. Теоретически (если у кого есть) укрыться можно и в подземном паркинге.
Звонки в несколько управляющих компаний убедили, что там, как правило, не могут дать четкой инструкции, где спрятаться в случае ЧП. В мэрии пояснили, что при реальной угрозе с неба нужно звонить 112. По идее, там тоже могут подсказать, что делать дальше.
Подробную инструкцию, как вести себя в случае атаки беспилотника, смотрите здесь.