Куда воронежцам прятаться в случае атак украинских беспилотников

Адреса укрытий на сайте kp.ru публиковали еще год назад, их можно посмотреть здесь. Как правило, это подвалы домов. Обычно они закрыты на замок. Но один комплект ключей должен хранится в объединенной диспетчерской службе или УК. Второй — у жителей ближайшей к входу в подвал квартиры. Теоретически (если у кого есть) укрыться можно и в подземном паркинге.