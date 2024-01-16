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Требовал деньги на ВСУ: нотариус из Крыма стала жертвой вымогателя

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв — РИА Новости Крым. Нотариус из Симферополя стала жертвой вымогателя. Как сообщает пресс-служба МВД России, подозреваемый задержан полицейскими и сотрудниками ФСБ.
криминал
Источник: ГУ МВД

По данным полиции, 43-летний злоумышленник под угрозой применения насилия требовал крупную сумму денег якобы для финансирования ВСУ у женщины-нотариуса.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские при силовой поддержке сотрудников Росгвардии задержали подозреваемого. В ходе обысков по месту проживания фигуранта и его родителей изъяты мобильные телефоны, сим-карты, крупная сумма денежных средств в рублях и иностранной валюте, документы, а также другие предметы, имеющие доказательственное значение», — сказано в сообщении.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье о вымогательстве, он заключен под стражу. Правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства и других соучастников преступления.

ФСБ