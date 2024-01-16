Требовал деньги на ВСУ: нотариус из Крыма стала жертвой вымогателя

«В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские при силовой поддержке сотрудников Росгвардии задержали подозреваемого. В ходе обысков по месту проживания фигуранта и его родителей изъяты мобильные телефоны, сим-карты, крупная сумма денежных средств в рублях и иностранной валюте, документы, а также другие предметы, имеющие доказательственное значение», — сказано в сообщении.