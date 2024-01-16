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Двое детей погибли на пожаре в частном доме Нижнего Новгорода

Пожар произошел утром 16 января.

Во время пожара в частном доме, который произошел утром 16 января в Нижнем Новгороде, погибли двое детей. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

По данным ГУ МЧС России по Нижегородской области, горел дом на улице Гужевой в Советском районе. Площадь пожара достигла 200 кв.м, локализовать огонь удалось в 8.30. При разборе завалов обнаружены тела двух погибших.

По предварительной информации областной прокуратуры, в доме жила многодетная семья.

На место выехали следователи, криминалисты и представители прокуратуры.

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