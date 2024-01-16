Двое детей погибли на пожаре в частном доме Нижнего Новгорода

Во время пожара в частном доме, который произошел утром 16 января в Нижнем Новгороде, погибли двое детей. Об этом сообщает СУ СКР по региону.
По данным ГУ МЧС России по Нижегородской области, горел дом на улице Гужевой в Советском районе. Площадь пожара достигла 200 кв.м, локализовать огонь удалось в 8.30. При разборе завалов обнаружены тела двух погибших.
По предварительной информации областной прокуратуры, в доме жила многодетная семья.
На место выехали следователи, криминалисты и представители прокуратуры.