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Две молодые женщины погибли в лобовом ДТП в районе Байкальска

Две молодые женщины погибли в лобовом ДТП в районе Байкальска. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Иркутской области.
Источник: ГУ МВД

Инцидент произошел сегодня утром около 9:30 на 149-ом километре федеральной автодороги Р-258 «Байкал» в районе Байкальска.

Предварительно установлено, что водитель «УАЗ Патриот», двигаясь в сторону Иркутска, не справился с управлением и допустил выезд на встречную полосу движения, где столкнулся с кроссовером Nissan Qashqai.

В результате ДТП погибла 34-летняя водитель японской иномарки, а также 27-летняя женщина, находившаяся в салоне автомобиля «УАЗ».

Кроме того, с травмами различной степени тяжести в медучреждение доставлены водитель и ещё один пассажир отечественного внедорожника.

Как выяснили полицейские, погибшие не были пристегнуты ремнями безопасности, в результате чего получили травмы, несовместимые с жизнью.