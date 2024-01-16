Две молодые женщины погибли в лобовом ДТП в районе Байкальска

Инцидент произошел сегодня утром около 9:30 на 149-ом километре федеральной автодороги Р-258 «Байкал» в районе Байкальска.
Предварительно установлено, что водитель «УАЗ Патриот», двигаясь в сторону Иркутска, не справился с управлением и допустил выезд на встречную полосу движения, где столкнулся с кроссовером Nissan Qashqai.
В результате ДТП погибла 34-летняя водитель японской иномарки, а также 27-летняя женщина, находившаяся в салоне автомобиля «УАЗ».
Кроме того, с травмами различной степени тяжести в медучреждение доставлены водитель и ещё один пассажир отечественного внедорожника.
Как выяснили полицейские, погибшие не были пристегнуты ремнями безопасности, в результате чего получили травмы, несовместимые с жизнью.