Две молодые женщины погибли в лобовом ДТП в районе Байкальска

Две молодые женщины погибли в лобовом ДТП в районе Байкальска. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Иркутской области.