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В Уфе простились с погибшим в СВО контрактником Илшатом Валеевым

Сегодня в уфимском театре «Нур» прошла церемония прощания с 58-летним участником СВО Илшатом Валеевым. Об этом сообщает администрация Октябрьского района Уфы.
Источник: администрация Октябрьского района Уфы

С 1 по 8 класс Илшат Валеев обучался в средней школе № 36 в Сыктывкаре. После окончания 8 класса поступил в художественное училище № 41 в Оренбурге, которое окончил в 1987 году. Работал руководителем в ООО «Твердый знак». 5 мая 2023 года был призван в ряды ВС РФ по контракту. Проходил военную службу в должности заместителя командира взвода.

Боец погиб 7 декабря 2023 года при выполнении воинского долга в ходе специальной военной операции.

За самоотверженность и отвагу герой удостоен ордена генерала Шаймуратова посмертно.