В Уфе простились с погибшим в СВО контрактником Илшатом Валеевым

С 1 по 8 класс Илшат Валеев обучался в средней школе № 36 в Сыктывкаре. После окончания 8 класса поступил в художественное училище № 41 в Оренбурге, которое окончил в 1987 году. Работал руководителем в ООО «Твердый знак». 5 мая 2023 года был призван в ряды ВС РФ по контракту. Проходил военную службу в должности заместителя командира взвода.